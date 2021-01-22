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Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

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