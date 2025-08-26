BTK açıkladı! Cep telefonu pazarında son iki yılın en zayıf başlangıcı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılı ilk çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri raporuna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) üzerinden kaydı yapılan cep telefonu sayısı 2,78 milyonda kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 3,16 milyon olan rakam, yüzde 12'lik düşüşle son iki yılın en zayıf ilk çeyrek performansını ortaya koydu.

BT Dünyası'nın haberine göre Türkiye'de IMEI kaydı yapılan telefon sayıları son beş yılda dalgalı bir seyir izlerken, 2023'te başlayan toparlanma süreci 2025'te tersine döndü. Cep telefonu pazarındaki bu sert frene rağmen, BTK'nın açıkladığı toplam mobil cihaz kayıt sayısı 3,96 milyon adetle geçtiğimiz yıla paralel bir seviyede kaldı. Bu durumun nedeni, telefon dışındaki cihazlarda yaşanan patlama oldu. Tablet, modem, akıllı saat ve IoT kategorilerinde kayıtlar 815 binden 1,18 milyona yükselirken, toplam mobil cihaz kaydı 3,96 milyon adetle geçen yıla paralel bir seviyede gerçekleşti.

Apple öne geçti, Samsung geriledi

Pazardaki daralma markaların performansına da yansıdı. 2025'in ilk çeyreğinde IMEI kaydı yapılan cihazların yaklaşık yüzde 73,5'i Apple, Samsung ve Redmi markalarına ait oldu.

Samsung, geçen yıl 995 bin olan kayıt sayısını 829 bine düşürerek en büyük kaybı yaşayan marka oldu. Redmi de 531 binden 452 bine gerileyerek pazardaki yavaşlamadan etkilendi. Apple ise daralmaya rağmen satışlarını artıran tek büyük marka oldu. 912 bin cihaz kaydıyla rakiplerini geride bırakan Apple, liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi.