BTK verileri açıkladı: Numara taşıma nüfusun 2,4 katına ulaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, Türkiye'de mobil hatlarda numara taşıma işlemleri yüksek seviyesini korurken, sabit hatlarda sınırlı kaldı.

Numara taşıma 207 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”na göre, geçen yılın sonu itibarıyla mobil numara taşıma sayısı 207 milyon 834 bin 45'e ulaştı. Aynı dönemde sabit hatlarda taşınan numara sayısı ise 2 milyon 874 bin 970 olarak kaydedildi.

Verilere göre 2025 yılı boyunca toplam 17 milyon 833 bin 627 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 3 milyon 30 bin 737'si ilk çeyrekte, 4 milyon 958 bin 583'ü ikinci çeyrekte, 4 milyon 896 bin 14'ü üçüncü çeyrekte ve 4 milyon 948 bin 293'ü son çeyrekte yapıldı.

Toplam sayı nüfusun 2,4 katına ulaştı

Numara taşıma hizmetinin başladığı tarihten 2025 sonuna kadar taşınan toplam numara sayısı 210 milyon 709 bin 15 oldu. Böylece toplam taşıma sayısı, 86 milyon 92 bin 168 olan Türkiye nüfusunun yaklaşık 2,4 katına çıktı.

2009 yılında başlatılan sabit hat numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Sabit hatlarda toplam taşıma sayısı 2,9 milyon seviyesinde kaldı.

Faturalı hatların payı artıyor

Mobil abonelik türlerine bakıldığında, 2025'in son çeyreği itibarıyla abonelerin yüzde 82,6'sını faturalı hat kullanıcıları oluşturdu. Bu oran bir yıl önce yüzde 78,2 seviyesindeydi. Ön ödemeli hatların payı ise yüzde 17,4 olarak kaydedildi.

Mobil operatörlerin abone portföyünde bireysel hatların payı yaklaşık yüzde 79 olurken, kurumsal hatların oranı yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.