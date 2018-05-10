BTM’li 12 girişimciden milyon dolarlık iş teklifleri

10 Mayıs 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yılın ikinci girişimci-yatırımcı buluşmasını BTM Sahne adıyla dün gerçekleştirdi.

BTM’nin Eminönü’deki merkezinde düzenlenen Sahne’de 12 BTM girişimcisi yenilikçi iş fikirlerini anlatarak yatırımcılara ortaklık teklifinde bulundu.

Bir startup üniversitesi gibi çalışan BTM’de yenilikçi iş fikri olan girişimciler 12 haftalık eğitim aldıktan sonra projelerini hayata geçiriyor ve İTO üyesi 400 bin şirkete projelerini anlatarak fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyor. Haziran 2017 itibariyle faaliyetlerine başlayan BTM kuruluşunun üzerinden 11 ay geçmesine rağmen 2 binden fazla yenilikçi iş fikrinin hayata geçmesi için katkıda bulundu.



Yatırımcılardan yoğun ilgi

Dün yatırımcılardan destek isteyen girişimcilerin projeleri arasında birkaç yüz bin liradan milyon dolarlık yatırımlara açık olan iş fikirleri bulunuyor. Yatırımcılardan da yoğun ilgi gören iş fikirleri arasında sallama filtre kahve projesinden yapay zekaya kadar 12 farklı proje bulunuyor. İş o projeler:

Contaxer: KOBİ’ler için tasarlanıp geliştirilmiş, Android cihazlarda ve web’de çalışan bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması olan Contaxer, satış ekiplerinin performanslarının yüzde yüz doğrulukla ölçülebilirliğini sağlamayı, satış ekiplerine zaman kazandırmayı ve verimliliklerini arttırmayı hedefliyor.

Rezervis: Akıllı şehirler yaratmak üzere, paylaşımlı servis ağı oluşturulması, rotalama yazılımı ile servis optimizasyonu ve rota verimliliği sağlamayı amaçlıyor.

Ulak: Mobil kurye uygulaması olan Ulak, kullanıcıların gün içerisinde ihtiyaçları olan her türlü gönderileri için esnek çözümler sunuyor.

Kahvegibikahve: Nitelikli ve taze kahve çekirdeklerini öğütüp Fiber Filtreler halinde kullanıcılarına gönderen Kahvegibikahve, hazırlık ve temizlikle uğraşmadan, yalnızca sıcak su ile gerçek filtre kahve demlemelerini sağlayan bir girişim.

Emcekare: Emcekare Enerji AŞ; rüzgar türbini ve jeneratörde geliştirdiği teknoloji ile hem verimliliği arttırıp hem de maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

Uzmani.kim: Bilişimden nakliyata, organizasyondan tadilata kadar birçok sektörde alanının en iyilerini potansiyel müşterilerle buluşturan geniş kapsamlı bir hizmet platformu.

ForFarming: Kullanıcıların uzmanlık gerektirmeden diledikleri yer ve zamanda, sebze, meyve ve çiçek üretmelerini sağlayacak ev tipi akıllı sera sistemini kullanmalarını sağlayan tarım teknoloji girişimi.

Zeroloss: Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, ambalaj içinde kalan ve yüzde 20’ye varan ürün atığına sebep olan yarı akışkan ürünleri ekonomiye geri kazandırarak tüketicinin aldığı ürünü son gramına kadar kullanmasını sağlayan patentlenmiş ürün ambalajı projesi.

Bip Bip: İstanbul’un çeşitli semtlerinde hizmet veren, lezzetli ve temiz olarak kendini kanıtlamış restoranları pazarlamadan teslimata kadar olan tüm süreçlerde destekleyen ve ürünlerini müşterilerine kurumsal çözümlerle, güler yüzlü bir ekiple, hızlı ve sıcak şekilde ulaştırmalarını sağlayan uygulama.

VReam Sports: 360 derece canlı yayın ve VR teknolojisi kullanan, İnteraktif Maç Deneyimi ve Taraftar Etkileşimi odaklı yayıncılık platformu.

Konferans Takibi: konferansları duyuran, hatırlatan, ses ve görüntü kayıtlarını İngilizce ve diğer dillerde alt yazıyla kullanıcıya sunan bir sosyal etkileşim platformu.

MasterFi: kullandığı derin öğrenme, big data ve yapay zeka teknolojileri ile pazar araştırması yapmak isteyen şirketlerin başarı oranlarını arttırmak için satış ekiplerine ve şirketlere uçtan uca çözümler sunan çoklu bir iş analitiği çözümü.



Avdagiç: İcat çıkarma diyenlere karşı gençlerin yanındayız

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yenilik ve teknolojinin dönüşen dünyasında Türkiye'nin kararlı adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Son 16 yılda Türkiye’de gayrisafi milli hasılada (GSMH) Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın 25 kat arttığını vurgulayan Avdagiç, “Yeni fikirler ve ürünler hızla artıyor. 2000 yılında, Türkiye’de toplam 3 bin 214 patent başvurusu vardı. 2017’de bu rakam 9 bine yaklaştı. Neredeyse üç kat artış var. Yerli otomobilden, yeni enerji kaynaklarına, milli savunma sistemlerinden, yerli uydu çalışmalarına kadar her alanda büyük bir varoluş mücadelesi içindeyiz. ‘İcat çıkarma diyenlere’ karşı gençlerimizin yanında durmayı bir görev biliyoruz. ‘Küçük olsun benim olsun’ anlayışını değil, paylaşarak büyüme ve küreselleşme fikrini öne alıyoruz” diye konuştu.



“3 bine yakın girişimci BTM’ye başvurdu”

Avdagiç, gençlere iyi bir iş bulmanın değil, iyi iş kurmanın hedefini gösterdiklerini belirterek, ancak geleceği bugünden anlayabilenlerin yarınları inşa edebileceğini ifade etti.

Ülkeler için girişimciliğe yatırım yapmanın bir tercih değil, bir zaruret olduğunu altını çizen Avdagiç, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’miz, tam bir yıl önce ‘Al fikrini gel, fikrin iş yapsın’ sloganıyla yola çıktı. Burada girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hem fiziki hem de fikri ortamı hazırladık. Bir fabrika gibi ham malzemeyi, yani fikri ve bilgiyi alıp, bunları piyasa için kullanılabilir hale dönüştürecek mekanizmayı oluşturduk. İTO olarak, ‘400 bin üyemiz var. O halde 400 bin melek yatırımcıya sahibiz’ dedik. Hem finansman hem de tecrübe noktasında en yenilikçi fikirleri 400 bin üyemizle bir araya getirdik. Ne mutlu ki bu kısa süreçte BTM, girişimciyle yatırımcıyı, fikirle sermayeyi, hayalle tecrübeyi bir araya getiren büyük bir platforma dönüştü. Son bir yılda 2 binden fazla yenilikçi iş fikri ve 3 bine yakın girişimci BTM’ye başvurdu. 27 iş fikri şimdiden ticarileşerek hayata geçti. İçlerinden milyonlarca dolarlık yatırım alan patentler doğdu. Kimleri buradan aldıkları profesyonel destekle şirketleştiler ve ekonomimize sağladıkları katkı hali hazırda 25 milyon liraya ulaştı. Merkezimizde 94 girişimcimiz çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Merkezimiz tamamlandığında ise, yaklaşık bin girişimcinin BTM çatısı altında yer almasını planlıyoruz” dedi.