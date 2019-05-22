BTP İstanbul seçiminden çekildi
BTP'nin İstanbul adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden çekildiğini açıkladı.
BTP'nin İstanbul adayı Selim Kotil, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kotil yaptığı açıklamada, "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı duyurulmuş, AK Parti'nin itirazı sonrası ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin tekrarına karar vermişti.
BTP'nin adayı Kotil 31 Mart'ta yapılan seçimde 27 bin 238 oy almıştı.
Kotil'in paylaştığı tweet:
Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde— Selim Kotil (@selimkotil34) 22 Mayıs 2019
23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.
Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun