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BTSO Başkanı İbrahim Burkay, COVID-19'a yakalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, COVID-19'a yakalandı
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Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirten BTSO Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, "Değerli dostlarım, yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok şükür sağlık durumum oldukça iyi. Tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca tedavimi ve çalışmalarımı evimden sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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