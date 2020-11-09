BTSO Başkanı İbrahim Burkay, COVID-19'a yakalandı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirten BTSO Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, "Değerli dostlarım, yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok şükür sağlık durumum oldukça iyi. Tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca tedavimi ve çalışmalarımı evimden sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.