BTSO rotayı 2030 hedeflerine çevirdi

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Nezaket ÇETİN

BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 6 Haziran 1889 tarihinde başlayan kurumsal yolculuğunun 137’nci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında Kozahan’da düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, önceki dönem meclis başkanları, yüksek istişare kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Programın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, BTSO’nun kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi.

“Bursa’yı geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO’nun 137 yıllık tarihi boyunca Bursa’nın ekonomik gelişiminde, sanayi kimliğinin güçlenmesinde, ihracat kapasitesinin artmasında ve girişimcilik kültürünün gelişmesinde önemli roller üstlendiğini söyledi.

Burkay, BTSO’nun 60 bini aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa’nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artırmaya odaklandığını belirterek, “Bu anlayışla ortaya koyduğumuz 2030 vizyonumuz, Bursa’yı yüksek teknolojiye dayalı üretimde, katma değerli ihracatta, yeşil ve dijital dönüşümde, nitelikli istihdamda ve küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma taşıma irademizin ifadesidir. Hayata geçirdiğimiz projelerle üyelerimizin değişen beklentilerine güçlü çözümler üretirken, şehrimizi geleceğin ekonomisine hazırlıyoruz” dedi.

“Son 13 yılda dönüşüm ve atılım dönemi yaşandı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 1889 yılında başlayan yolculuğun bugün 137’nci yılına ulaştığını belirterek, BTSO’nun üyeleri, şehri ve ülkesi için değer üreten güçlü bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Uğur, özellikle son 13 yılda BTSO’nun önemli bir dönüşüm ve atılım dönemine imza attığını belirterek, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Bursa’nın ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Celal Gökçen, 137 yıllık geçmişe sahip oda sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekerek, son dönemde hayata geçirilen projelerin Bursa iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

2005-2013 yılları arasında BTSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten İlhan Parseker ise BTSO’nun Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, kurumun geçmişten bugüne öncü bir rol üstlendiğini kaydetti.

1997-2005 yılları arasında BTSO Meclis Başkanlığı yapan Burhan Vatan da BTSO’nun iş dünyası açısından önemli bir okul niteliği taşıdığını ifade ederek, geçmişten bugüne önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik ise BTSO’nun son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ve Bursa’ya değer katmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, BTSO’nun kuruluş yıl dönümünün, Bursa ticaretinin doğduğu noktalardan biri olan Kozahan’da kutlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Altıkardeş, Bursa’nın köklü ticaret kültürünün yaşatılmasının kent ekonomisi açısından önem taşıdığını ifade ederek, tarihi çarşılar ve hanlar bölgesinin Bursa ticaret hayatındaki yerini koruduğunu söyledi.