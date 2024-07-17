BTÜ’den Yapay Zekâ ve Bilişim alanında iki yeni bölüm

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar geçtiğimiz aylarda; yapay zekâ, yapay zekânın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek adına yeni bölümlerin belirlenen üniversitelerde açılacağının müjdesini verdi.

Bu üniversiteler arasında yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi ile Veri Bilimi ve Analitiği programlarına bu tercih döneminde öğrencilerini alacak. Tercih kılavuzuna da giren 4 yıllık bu programlara 30’ar kontenjan ayrıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında yer alacak olan bu programlardan mezun olacak öğrenciler,yapay zekâ ve bilişimin pek çok alt alanında “uzman” sıfatıyla iş sahibi olabilecek. İki programda da hibrit eğitim modeli uygulanacak. Bölüm öğrencileri, Türkiye’de alanında uzman akademisyenlerden çevrimiçi dersler alma şansı da yakalayacak.

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Programında; Nesneye Yönelik Programlama, Yapay Zekâ ve Etik, Veri Bilimi için İstatistik, Yapay Sinir Ağları, Veri Madenciliği, Derin Öğrenme gibi dersler okutulacak. Uygulama ve teorik derslerin olacağı 4 yıllık program sayesinde, yapay zekâ ve makine öğrenmesinin kullanıldığı alanlarda yetişmiş diplomalı insan gücü sektöre kazandırılmış olacak. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi programını tercih eden öğrenciler, eğitimleri boyunca; ilgili algoritmaların tasarımı, büyük verilerin analizi, modelleme ve optimizasyongibi konuları öğrenecek.

Geniş yelpazede istihdam olanağı

Bu programdan mezun olan öğrenciler, hem ulusal hem de uluslararası şirketlerin, akıllı ürün geliştirme alanlarında istihdam edilebilecek. Bunun yanında mezun olan öğrenciler, teknoloji, savunma, otomotiv, sağlık, finans, e-ticaret gibi alanlarda, yapay zekâ teknolojilerinin tasarımı, tasarlanmış sistemlerin geliştirilmesi ve bunların uygulanmasında çalışabilecek. Mezunlar istihdam edildikleri alanlarda uzman sıfatı ile çalışabilecek.

Veri Bilimi ve Analitiği’nde dolu dolu program

Veri Bilimi ve Analitiği Programı da bu yıl ilk öğrencilerini alacak. 30 kontenjanın bulunduğu program ile alanında diplomalı nitelikli insan yetiştirilmesi hedefleniyor. Uygulamalı ve teorik derslerin yer alacağı programda; Nesneye Yönelik Programlama, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yapay Sinir Ağları, Sinyal ve Görüntü Analitiği, Veri Biliminde Etik ve Hukuk gibi dersler okutulacak. Öğrenimi boyunca öğrencinin, karmaşık problemleri tanımlayabilen, özgün çözümler üretebilen, yeni veri işleme teknikleri tasarlayıp geliştirebilen, bunlarla alakalı analitik sistemi geliştirebilen, yabancı kaynakları takip edebilme becerine sahip olabilen nitelikli insan gücü yetiştirilecek.

Hangi becerileri kazanacaklar?

Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü’nden 4 yılın sonunda mezun olan öğrenci, verileri kullanabilme, bunların analizlerini çıkarma ve sonucunu yorumlama, mevcut programları kullanmanın yanında ilgili veri işleme ve analitik sistemlerin yenilerini de tasarlayıp oluşturabilme becerisini de kazanmış olacak. Böylelikle yerli ve milli, amaca uygun veri işleme programlarının geliştirilmesi de sağlanacak.

Veri bilimcilerin istihdam alanları

Veri Bilimi ve Analitiği Programı’ndan mezun olacak uzmanlar, hem endüstriyel hem de akademik ortamlarda tüm veri bilimi projelerinde liderlik yapabilme ve yenilikçi çözüm geliştirebilme altyapısına sahip olacak. Mezunlar, veri bilimi odaklı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde rol alabilecekler. Yine mezunlar, veri bilimi ve analitiği alanındaki bilgi ve deneyimlerini kullanarak,şirketler ve kuruluşlara teknolojik strateji ve danışmanlık hizmeti sunabilecekler.