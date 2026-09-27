Bu akşam başlayacak, 3 gün sürecek: AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu. Pazar günü saat 19.00'dan itibaren şiddetini artırması beklenen gök gürültülü sağanakların, çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

AKOM'un değerlendirmesine göre, Karadeniz'den nem taşıyan poyrazın etkisiyle bölgede kuvvetli yağış, yıldırım ve fırtına görülecek.

İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağış 100 kilogramı aşabilir

Pazar akşamından itibaren özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ve Anadolu Yakası'nda etkili olması beklenen yağışların, çarşamba günü saat 20.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

Bu süreçte İstanbul genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de miktarın 60 ila 100 kilograma ulaşabileceği belirtildi. Bazı bölgelerde ise yağışın metrekarede 100 kilogramı aşabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar düşecek, rüzgâr fırtınaya dönüşecek

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte hafta boyunca kuzeyli yönlerden esecek poyraz ve karayelin zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle kentte yaklaşık 20 derece olan hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri teyakkuzda

Beklenen olumsuz hava koşullarına karşı İBB ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Mazgal, ızgara ve dere temizlikleri gerçekleştirilirken mesai saatleri dışında görev yapacak nöbetçi personel belirlendi.

Su baskını riski bulunan alt geçitler, kıyı meydanları ve diğer kritik noktalardaki yağmur suyu pompaları kontrol edilerek müdahale ekipleri hazır duruma getirildi.

AKOM, vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.