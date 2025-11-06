İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Diziseverler, yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Normal şartlarda bugün dizinin yayın günü olması nedeniyle araştırmalar artmış durumda. "Bu akşam İnci Taneleri var mı, yok mu", "İnci Taneleri ne zaman başlayacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı?

İnci Taneleri bu akşam da ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmazken projenin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konu hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" dedi.