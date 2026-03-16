Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Uzak Şehir neden yok? 16 Mart 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Uzak Şehir bu akşam yayınlanmayacak. Uzak Şehir fanları bu habere üzülürken nedenini araştırıyor. Bugün sıkça gelen sorular "Bu akşam Uzak Şehir yok mu", "Uzak Şehir neden yok" şeklinde...
Uzak Şehir neden yok?
Bu akşam Uzak Şehir saatinde "Kadir Gecesi Özel" programı yer alacak. Saat 21.00'de ise dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.
16 Mart Pazartesi 2026 yayın akışı
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:30 Kandil Gecesi Özel
21:00 Uzak Şehir (Tekrar)
00:30 Eşref Rüya
02:15 Beyaz'la Joker
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti