Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Uzak Şehir neden yok? 16 Mart 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı

Uzak Şehir bugün seyircisiyle buluşmuyor. Her hafta ilgiyle izlenen projenin ekrana gelmeme sebebi sıkça araştırılıyor. vatandaşlar bu nedenle "Bu akşam Uzak Şehir yok mu", "Uzak Şehir neden yok" sorusuna başvuruyor.

Uzak Şehir neden yok?

Bu akşam Uzak Şehir saatinde "Kadir Gecesi Özel" programı yer alacak. Saat 21.00'de ise dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

16 Mart Pazartesi 2026 yayın akışı

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:30 Kandil Gecesi Özel

21:00 Uzak Şehir (Tekrar)

00:30 Eşref Rüya

02:15 Beyaz'la Joker

04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti