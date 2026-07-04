Bu ay asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam olacak mı?

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Milyonlarca asgari ücretli, yılın ikinci yarısında maaşlarına yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Çalışanlarda beklenti en az 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması yönünde... Peki bugün yeni bir gelişme yaşandı mı?

Asgari ücret zam son durum nedir?

Asgari ücret ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de zamma ilişkin açıklama gelmedi. Beklentiler bu yıl da zam yapılmayacağı yönünde...

Ergün Atalay'dan çağrı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretin ve 20.000 TL tutarındaki emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek bu rakamların artırılmasını talep etti. Atalay, belirtilen asgari ücret düzeyiyle bir hafta bile geçinilemeyeceğini vurguladı.