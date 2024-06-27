  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bu ay meclis toplantılarının gündemi yeni vergi paketi taslağı oldu
Takip Et

Bu ay meclis toplantılarının gündemi yeni vergi paketi taslağı oldu

Anadolu iş dünyası temsilcilerinin bu ayki meclis toplantısı gündemlerin ilk maddesinde yeni vergi paketi taslağı yer aldı. İş dünyası, kazançların vergilendirilmesinde adil ve akıllıca davranılması gerektiğini düşünürken, paketin bu haliyle sürdürülebilir olmadığına vurgu yapıyor. Anadolu'nun temsilcileri, taslağın işletmeleri zorlayacağından endişeli.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Haziran ayı meclis top­lantılarının detayları basına yansırken, oda ve borsa başkanlarının bu ayki gündemlerinde yeni vergi pake­ti taslağı yer aldı. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Şirketlerin istisna­larına bakılmadan ciroları ora­nında asgari vergi ödeyecek ol­ması, yüksek faiz ve kârlıklıların düşük olduğu bir ortamda reel sektörü zorlayacaktır” derken, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, paketin sürdürülebilirliğine dik­kat çekti.

Kestelli, gelire oran­la az kazanandan çok, çok kaza­nandan az vergi almak ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu. Yeni vergilerin iş­letmelerin ayakta kalmasını zor­laştıracağını söyleyen Eskişe­hir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ise ETO’nun taslağa dair görüşlerini daha önce Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliği baş­ta olmak üzere ilgili bakanlıklara dosya olarak ilettiğini belirtti.

Işınsu Kestelli: Taslak bu şekilde sürdürülebilir değil

Yüksek enflasyon, vatandaşların refah kaybının kronikleşmesi, kurlardaki reel denge sorunu ve kamu maliyesinde çifte açık me­selesi başta olmak üzere pek çok alanda problemlerin yakıcı şekil­de devam ettiğini söyleyen İzmit Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, atılacak adımlardan ilki­nin beklendiği üzere, vergi mev­zuatında köklü değişiklikler içe­ren düzenlemeler olduğunu ifa­de etti.

2023 yılında devletin 5,2 trilyon lira olan gelirlerinin yüzde 86’sı­nın, yani 4,5 trilyon lirasının vergi gelirlerinden oluştuğuna dikkat çeken Kestelli, “Vergileri devlet için sadece en önemli gelir kalemi olarak değil, aynı zamanda ekono­miyi yönlendiren bir maliye poli­tikası aracı olarak da görmeliyiz. İyi bir vergi sistemi; ekonomik et­kinliği bozmamalı; basit, esnek, şeffaf ve adil olmalı.

Ülke olarak bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sa­hip olmadığımızı üzülerek ifade etmeliyim. 2023 yılında devletin topladığı 4,5 trilyon liralık vergi­nin 2,95 trilyonu yani yüzde 65’i dolaylı vergilerden oluşurken, 1,55 trilyonu yani yüzde 35’i do­laysız vergilerden oluştu. Aynı yıl­da, ülkemizde en yüksek gelire sa­hip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yüzde 50’sini, en fakir yüz­de 20’lik kesimin ise gelirin yüzde 6’sını aldığını düşünürsek tablo çok daha net ortaya çıkıyor.

Geli­re oranla az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi almak eko­nomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil. Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sis­temi kurmadığımız sürece geliş­mişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz. Hazırlanmakta olan vergi düzenlemesi paketine de bu anla­yış ile bakılması gerektiğine ina­nıyorum" dedi.

Seyit Ardıç: Kazançlar vergilendirilirken akıllıca davranılmalı

ASO Haziran ayı meclis toplan­tısında kamuoyunun günde­minde yer alan vergileme mev­zuatındaki çalışmalara deği­nen ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Bu aşamada vergilendirmede adaletin sağlanması çok önem­li. Ama sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan sermayenin za­ten kıt olduğu bir ekonomide bu kazançları vergilendirirken akılcı davranılması gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının asgari kurumlar vergisi uygu­laması adı altında yaptığı bir takım çalışmalardan haberdar olduklarını kaydeden Seyit Ar­dıç, “Yurtiçine yönelik asgari kurumlar vergisi uygulaması; cironun yüzde 2’si kadar mat­rahın yüzde 25’i vergi; yani ci­ronun binde 5’i veya indirim ve istisnalar düşülmeden olu­şan matrahın yüzde 10’u. Çalış­maları devam eden uygulama­nın yürürlüğe konulması du­rumunda mükellef kurumun hesaplamış olduğu üç ayrı ku­rumlar vergisinden en yüksek olan beyan edilerek ödenmek durumunda kalınacaktır” diye konuştu.

"Asgari kurumlar vergisi bu haliyle reel sektörü zorlayacak"

 Ardıç, “Asgari kurumlar vergisi eğer bu haliyle yasalaşırsa ku­rum kazancının indirim ve is­tisnalar düşülmeden önceki tu­tarı üzerinden hesaplanacak. Buna göre şirketlerin istisna­larına bakılmadan ciroları ora­nında asgari vergi ödeyecek ol­ması yüksek faiz ve kârlıklıların düşük olduğu bir ortamda reel sektörü zorlayacaktır” ifadele­rini kullandı.

Adnan Ünverdi: Yeni vergi yasası sarraf terazisi gibi herkes için adil olmalı

Adil bir vergi sisteminin tüm iş dünyasının beklentisi olduğu­nu belirten GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Doğrudan vergiler ko­nusunda sanayici, esnaf ve top­lumun tüm kesimleri sarraf tera­zisi misali bir hesaplama ile ver­gilendirme planına alınmalıdır” diye konuştu.

Konuyu sanayici açısından değerlendiren Ünver­di, “İstihdamın devamı, yan sek­törler ve tedarik zincirinin sürdü­rülebilirliği, ihracatta rekabetçi olabilmek adına vergi yasasın­da bu unsurlar göz önünde bu­lundurulmalıdır. Vergi adaletini sağlayalım ama bunu yaparken risk alan, üreten üreticilerimizi yormayalım, ihracatta rekabet güçlerini kırmadan bu süreci bir­likte yürütelim. Vergi yükü belli bir ölçeğin üzerinde gerçekleşir ve üreticiyi zorlayacak şekilde olursa bu ürün fiyatlarına da yan­sıyacaktır. Bu da en büyük müca­deleyi verdiğimiz bir dönemde enflasyonu tetikleyecektir’’ diye konuştu.

Metin Güler: Yeni vergiler işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştıracak

ETO Başkanı Metin Güler ekono­mideki tablonun farkında olduk­larını belirterek, ancak tüm fatu­ranın tüccara, esnafa ve sanayici­ye kesilmesinin durumu daha da kötüleştireceğini kaydetti. İşlet­melerin önce pandemi ardından da yüksek enflasyonun etkisiyle mücadele ettiğini, finansmana ulaşmakta güçlük çektiğini belir­ten Güler, uygulamaya konulma­sı planlanan ek vergilerin tüccar ve sanayiciyi daha zor duruma düşüreceğini dile getirdi. İnşaat sektöründe daralma yaşandığı­nı, sanayicinin rekabet gücünün azaldığını belirten Güler, yeni planlanan vergilerin ise işletme­lerin ayakta kalmasını zorlaştıra­cağını söyledi. Güler, yeni vergi paketi meclise henüz gelmeden ETO’nun taslağa dair görüşlerini ilgili makamlarla paylaştıklarını kaydetti.

İsmail Kuş: Düzenleme işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırmamalıdır

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, “Yeni vergi paketi, işletmelerimizin yükünü ağırlaştırmamalı” de­di. Yeni vergi paketinin adil ve sürdürülebilir olmasının kritik önemine işaret eden İsmail Kuş, şöyle devam etti: “Yeni vergi dü­zenlemeleri zaten büyük zorluk­larla mücadele eden işletmeleri­mizin yükünü daha da ağırlaş­tırmamalıdır. İşletmelerimiz, ekonomimizin can damarıdır ve onların ayakta kalması, ülkemi­zin ekonomik istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni vergi politikalarında, üreti­min, istihdamın ve ihracatın ak­törleri olan reel sektörümüzün rekabet gücünün ve sürdürüle­bilirliğinin de gözetilerek uygu­lanması en önemli beklentimiz­dir.

 