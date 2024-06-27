Bu ay meclis toplantılarının gündemi yeni vergi paketi taslağı oldu

Haziran ayı meclis top­lantılarının detayları basına yansırken, oda ve borsa başkanlarının bu ayki gündemlerinde yeni vergi pake­ti taslağı yer aldı. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Şirketlerin istisna­larına bakılmadan ciroları ora­nında asgari vergi ödeyecek ol­ması, yüksek faiz ve kârlıklıların düşük olduğu bir ortamda reel sektörü zorlayacaktır” derken, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, paketin sürdürülebilirliğine dik­kat çekti.

Kestelli, gelire oran­la az kazanandan çok, çok kaza­nandan az vergi almak ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil” diye konuştu. Yeni vergilerin iş­letmelerin ayakta kalmasını zor­laştıracağını söyleyen Eskişe­hir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ise ETO’nun taslağa dair görüşlerini daha önce Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliği baş­ta olmak üzere ilgili bakanlıklara dosya olarak ilettiğini belirtti.

Işınsu Kestelli: Taslak bu şekilde sürdürülebilir değil

Yüksek enflasyon, vatandaşların refah kaybının kronikleşmesi, kurlardaki reel denge sorunu ve kamu maliyesinde çifte açık me­selesi başta olmak üzere pek çok alanda problemlerin yakıcı şekil­de devam ettiğini söyleyen İzmit Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, atılacak adımlardan ilki­nin beklendiği üzere, vergi mev­zuatında köklü değişiklikler içe­ren düzenlemeler olduğunu ifa­de etti.

2023 yılında devletin 5,2 trilyon lira olan gelirlerinin yüzde 86’sı­nın, yani 4,5 trilyon lirasının vergi gelirlerinden oluştuğuna dikkat çeken Kestelli, “Vergileri devlet için sadece en önemli gelir kalemi olarak değil, aynı zamanda ekono­miyi yönlendiren bir maliye poli­tikası aracı olarak da görmeliyiz. İyi bir vergi sistemi; ekonomik et­kinliği bozmamalı; basit, esnek, şeffaf ve adil olmalı.

Ülke olarak bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sa­hip olmadığımızı üzülerek ifade etmeliyim. 2023 yılında devletin topladığı 4,5 trilyon liralık vergi­nin 2,95 trilyonu yani yüzde 65’i dolaylı vergilerden oluşurken, 1,55 trilyonu yani yüzde 35’i do­laysız vergilerden oluştu. Aynı yıl­da, ülkemizde en yüksek gelire sa­hip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirin yüzde 50’sini, en fakir yüz­de 20’lik kesimin ise gelirin yüzde 6’sını aldığını düşünürsek tablo çok daha net ortaya çıkıyor.

Geli­re oranla az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi almak eko­nomik olduğu kadar sosyal olarak da sürdürülebilir bir durum değil. Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sis­temi kurmadığımız sürece geliş­mişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz. Hazırlanmakta olan vergi düzenlemesi paketine de bu anla­yış ile bakılması gerektiğine ina­nıyorum" dedi.

Seyit Ardıç: Kazançlar vergilendirilirken akıllıca davranılmalı

ASO Haziran ayı meclis toplan­tısında kamuoyunun günde­minde yer alan vergileme mev­zuatındaki çalışmalara deği­nen ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Bu aşamada vergilendirmede adaletin sağlanması çok önem­li. Ama sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan sermayenin za­ten kıt olduğu bir ekonomide bu kazançları vergilendirirken akılcı davranılması gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının asgari kurumlar vergisi uygu­laması adı altında yaptığı bir takım çalışmalardan haberdar olduklarını kaydeden Seyit Ar­dıç, “Yurtiçine yönelik asgari kurumlar vergisi uygulaması; cironun yüzde 2’si kadar mat­rahın yüzde 25’i vergi; yani ci­ronun binde 5’i veya indirim ve istisnalar düşülmeden olu­şan matrahın yüzde 10’u. Çalış­maları devam eden uygulama­nın yürürlüğe konulması du­rumunda mükellef kurumun hesaplamış olduğu üç ayrı ku­rumlar vergisinden en yüksek olan beyan edilerek ödenmek durumunda kalınacaktır” diye konuştu.

"Asgari kurumlar vergisi bu haliyle reel sektörü zorlayacak"

Ardıç, “Asgari kurumlar vergisi eğer bu haliyle yasalaşırsa ku­rum kazancının indirim ve is­tisnalar düşülmeden önceki tu­tarı üzerinden hesaplanacak. Buna göre şirketlerin istisna­larına bakılmadan ciroları ora­nında asgari vergi ödeyecek ol­ması yüksek faiz ve kârlıklıların düşük olduğu bir ortamda reel sektörü zorlayacaktır” ifadele­rini kullandı.

Adnan Ünverdi: Yeni vergi yasası sarraf terazisi gibi herkes için adil olmalı

Adil bir vergi sisteminin tüm iş dünyasının beklentisi olduğu­nu belirten GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Doğrudan vergiler ko­nusunda sanayici, esnaf ve top­lumun tüm kesimleri sarraf tera­zisi misali bir hesaplama ile ver­gilendirme planına alınmalıdır” diye konuştu.

Konuyu sanayici açısından değerlendiren Ünver­di, “İstihdamın devamı, yan sek­törler ve tedarik zincirinin sürdü­rülebilirliği, ihracatta rekabetçi olabilmek adına vergi yasasın­da bu unsurlar göz önünde bu­lundurulmalıdır. Vergi adaletini sağlayalım ama bunu yaparken risk alan, üreten üreticilerimizi yormayalım, ihracatta rekabet güçlerini kırmadan bu süreci bir­likte yürütelim. Vergi yükü belli bir ölçeğin üzerinde gerçekleşir ve üreticiyi zorlayacak şekilde olursa bu ürün fiyatlarına da yan­sıyacaktır. Bu da en büyük müca­deleyi verdiğimiz bir dönemde enflasyonu tetikleyecektir’’ diye konuştu.

Metin Güler: Yeni vergiler işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştıracak

ETO Başkanı Metin Güler ekono­mideki tablonun farkında olduk­larını belirterek, ancak tüm fatu­ranın tüccara, esnafa ve sanayici­ye kesilmesinin durumu daha da kötüleştireceğini kaydetti. İşlet­melerin önce pandemi ardından da yüksek enflasyonun etkisiyle mücadele ettiğini, finansmana ulaşmakta güçlük çektiğini belir­ten Güler, uygulamaya konulma­sı planlanan ek vergilerin tüccar ve sanayiciyi daha zor duruma düşüreceğini dile getirdi. İnşaat sektöründe daralma yaşandığı­nı, sanayicinin rekabet gücünün azaldığını belirten Güler, yeni planlanan vergilerin ise işletme­lerin ayakta kalmasını zorlaştıra­cağını söyledi. Güler, yeni vergi paketi meclise henüz gelmeden ETO’nun taslağa dair görüşlerini ilgili makamlarla paylaştıklarını kaydetti.

İsmail Kuş: Düzenleme işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırmamalıdır

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, “Yeni vergi paketi, işletmelerimizin yükünü ağırlaştırmamalı” de­di. Yeni vergi paketinin adil ve sürdürülebilir olmasının kritik önemine işaret eden İsmail Kuş, şöyle devam etti: “Yeni vergi dü­zenlemeleri zaten büyük zorluk­larla mücadele eden işletmeleri­mizin yükünü daha da ağırlaş­tırmamalıdır. İşletmelerimiz, ekonomimizin can damarıdır ve onların ayakta kalması, ülkemi­zin ekonomik istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni vergi politikalarında, üreti­min, istihdamın ve ihracatın ak­törleri olan reel sektörümüzün rekabet gücünün ve sürdürüle­bilirliğinin de gözetilerek uygu­lanması en önemli beklentimiz­dir.