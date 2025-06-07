Bu böceğe zarar verene 557 bin TL'lik ceza...

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında yer alan ve 'kırmızı liste'de bulunan geyik böceği (Lucanus cervus), Adana'nın Feke ilçesinde bir köy evinde görüntülendi. Türkiye'de daha çok Hatay'daki Amanos Dağları'nda rastlanan bu nadir tür, ekosistem açısından önemli bir rol üstleniyor.

Zarar veren ya da ticaretini yapanlara ceza

Boynuzlarıyla dikkat çeken bu böcek türüne zarar veren ya da ticaretini yapan kişilere 557 bin 212 TL'ye kadar ceza kesilebiliyor. Geyik böcekleri bazı ülkelerde koleksiyon değeri taşıyor; örneğin Japonya'da evcil hayvan olarak beslenen türlerin 15 bin ila 100 bin dolar arasında satıldığı biliniyor.

Ormanların doğal dengesine katkı sağlayan geyik böceği, özellikle toprağın sağlıklı kalmasında etkili. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu türün yaşam alanlarını korumak ve genişletmek adına çalışmalar yürütüyor.

"Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz"

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Emine Çağlar, evine gelen böcekle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın."