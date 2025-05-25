Bu çiçeği koparmanın cezası 550 bin TL! Çok özel bir tür

Kayağıl köyü sınırları içindeki bin 200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen ve yılda sadece 15 gün çiçek açan, halk arasında "İtecik Lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeği açtı.

Yerinde görmek üzere incelemelerde bulunan Vali Aktaş, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak çiçeği koparmanın cezasının 550 bin Türk Lirası olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Yoğun olduğu bölge zaten etrafı çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin Türk Lirası cezası var. Bir bitkinin bir çiçeğin koparılması, cezanın yüksekliği buradaki bir bitkinin varlığının ne derece yüksek olduğuna esasında işarettir. Bunu da vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Burada çağrımız hem vatandaşlarımıza hem teşkilatımız hem bizlere bunu kollamak, yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Burada vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içeresinde bunu gelecek nesillere aktaracağız" dedi.