Bu da 'ABD askeriyim, 1 milyon dolarım var' dolandırıcılığı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık yapan suç grubuna yönelik 2 ay boyunca teknik takip yaptı.

Şüphelilerin mağdulara telefon ve sosyal medyayla ulaştığı, Suriye'de Amerikan ordusunda görev yaptıkları sırada düzenlenen bir operasyonda ellerine 1 milyon dolar geçtiğini söylediği tespit edildi.

Gümrük ve kurye parası istediler

Şüphelilerin, mağdurlara, ellerindeki dolarları Türkiye'ye getirmek istediklerini ve kendilerine yardımcı olmaları durumunda paranın yarısını vereceklerini söyleyerek gümrük ve kurye masrafı gibi bahanelerle para istedikleri, bu yolla mağdurları dolandırdıkları belirlendi.

Fotoğrafla ikna çalışması

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından mağdurları ikna etmek için asker ve para fotoğrafları gönderdikleri de ortaya çıktı.

Bunun üzerine Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Safari" operasyonunda, 3'ü yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, cep telefonları, SIM kartlar, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda döviz bulundu. Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.