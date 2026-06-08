Bu hafta 12 Haziran okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı?

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13 Haziran Cumartesi günü LGS 2026 gerçekleşecek. Hem aileler hem de öğrenciler büyük bir heyecan içinde... Sınav için son kontroller yapılırken okullarda da hazırlıklar yapılacak. Peki, 12 Haziran okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı?

12 Haziran Cuma tatil mi?

Evet, 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacak. Öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı şu ifadelere yer vermişti:

Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.