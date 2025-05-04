Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcak havayla bunalıp, yağmurla serinleyeceğiz!

Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artması bekleniyor. Öte yandan meteoroloji uzmanları sıcaklık artışı ile beraber pek çok bölgede bahar yağışları görüleceğini de belirtiyor.

Hafta boyunca yağmur var

Hafta boyunca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe ve cuma günü de devam etmesi beklenen yağışların çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında da etkili olacağı öngörülüyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Başkentte çarşamba günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın yarın 21, salı 24, çarşamba günü ise 26 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklıkların 24 ila 26 derece aralığında seyredeceği tahmin edildirken, yağmurun megakente çarşamba günü giriş yapması bekleniyor.

İzmir'de ise sıcaklıkların 28 ile 30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.