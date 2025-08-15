Bu hafta sonu ne sınavı var? 16-17 Ağustos'ta hangi sınavlar var?

Ülkemizde her hafta sonu sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta da 2 sınav öne çıkıyor. Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM'nin düzenlediği sınavda yine on binlerce kişi ter dökecek. Sınav konusunda bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar "Bu hafta sonu ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.

16 Ağustos 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

17 Ağustos 2025

ÖSYM'nin düzenlediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak.