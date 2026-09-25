Bu hafta sonu ne sınavı var? 26-27 Eylül hangi sınavlar var?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM hafta sonları önemli sınavlar geçekleştiriyor. Adaylar da tüm yıl bu sınavlara hazırlanıyor. Bu hafta sonu da yine oturumlar gerçekleşecek. Aksilik yaşamak istemeyen vatandaşlar "Bu hafta sonu ne sınavı var" diye soruyor.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var?

26 Eylül 2026 Cumartesi:

e-YDS 2026/10 (İngilizce): Elektronik Yabancı Dil Sınavı.

27 Eylül 2026 Pazar:

2026-HMGS/2: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2. Dönem).

2026-İYÖS: İdari Yargı Ön Sınavı.