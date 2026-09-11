Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var? 12-13 2026 Eylül sınav hangi sınav yapılacak?
Hafta sonu yine çok önemli sınavlar gerçekleşecek. Adaylar, MEB'in, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar ile ilgili bir aksilik yaşamamak ve son kontrolleri için "Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.
Hafta sonları ülkemizde çok kritik sınavlar gerçekleşiyor. Bu hafta sonu da önemli sınavlar gerçekleşecek. Konu hakkında bilgi almak isteyenler,"Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var" diye soruyor.
Hafta sonu hangi sınav var?
12-13 Eylül 2026 hafta sonunda ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirilecek.
Sınav oturumları ve saatleri
12 Eylül 2026 Cumartesi (1. Oturum - Sabah):
Testler: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Saat: 10:15 (Bina kapıları 10:00'da kapanır)
12 Eylül 2026 Cumartesi (2. Oturum - Öğleden Sonra):
Testler: Hukuk, İktisat, Maliye
Saat: 14:45 (Bina kapıları 14:30'da kapanır)
13 Eylül 2026 Pazar (3. Oturum - Sabah):
Testler: İşletme, Muhasebe, İstatistik
Saat: 10:15 (Bina kapıları 10:00'da kapanır)