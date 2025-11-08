Bu köyde yaşlılara GPS cihazı takılıyor

Kütahya'ya bağlı Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Erol, köyde yaşayan 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlara GPS takip cihazı hediye etmeye başladı.

Uygulama sayesinde köyde yaşayan yaşlı bireylerin muhtemel kaybolma vakalarında anında bulunabilmesi hedefleniyor.

Muhtar Erol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık yaşlılarımızın ve çocuklarımızın güvenliği elimizin altında olacak. Aileler, sevdiklerinin nerede olduğunu kolayca takip edebilecek. Amacımız hem güvenliği hem huzuru sağlamak" dedi.