Bu lezzet için her sabah Toros'lara tırmanıyorlar: Kilosu 4 bin liradan satılıyor

Nisan ayının gelişiyle birlikte Akseki'de kuzugöbeği sezonu başladı. Yağışların devam etmesi halinde hasadın mayıs sonuna kadar sürmesi beklenirken, sedir ve ladin ağaçlarının bulunduğu nemli ve yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuzugöbeği için bölge halkı sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor.

Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden herkesin katıldığı kuzugöbeği mesaisi, adeta ilçede hayatı durma noktasına getiriyor. Toplayıcılar, gün boyu dağ taş gezerek mantar ararken, bir kişinin günlük ortalama 1 ila 5 kilogram arasında ürün bulabildiği belirtiliyor.

Kilosu 4 bin liraydı

40 yıldır kuzugöbeği toplayan 52 yaşındaki Fatma Kara, her sezon ailesi ile birlikte karış karış dağları gezip mantar topladığını belirtirken "Bazen 1 kilo, bazen 5-6 kilo bulduğumuz olur. İlk çıktığında kilosu 4 bin liraydı, şimdi bin 500 liraya düştü" dedi.

"Akseki'nin kuzugöbeği daha lezzetli"

Toros Dağları'nın bin ila bin 800 rakımları arasında yetişen kuzugöbeğinin daha etli ve lezzetli olduğunu ifade eden Kara, sahil kesimlerinde yetişen mantarlarla arasında ciddi tat farkı bulunduğunu söyledi. Akseki kuzugöbeğinin bu özelliği nedeniyle daha çok tercih edildiği ve yüksek fiyatlardan alıcı bulduğu öğrenildi.

Her gün dağlara kuzugöbeği toplamaya giden Mehmet Kara ise bu mantarın güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıktığını belirterek "Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz" dedi.

Toplanan kuzugöbeklerinin bir kısmı satılarak gelir elde edilirken, bir kısmı ise kurutularak kış ayları için saklanıyor. Yöre halkı, kurutulan mantarı özellikle etli yemeklerde ve nohutla birlikte tüketerek sofralarını zenginleştiriyor.

Hem ekonomik hem kültürel bir değer

Kuzugöbeği toplamanın kendileri için adeta bir alışkanlık haline geldiğini söyleyen Kara, "Evde otursak aklımız hep dağda kalır. Elin de belin de ağrısa hep dağlara çıkmak istersin. Bir tane bile bulsak çocuklar gibi seviniriz. Bazen bulamayınca üzülürüz ama yine de vazgeçemeyiz. Bu iş biraz hastalık gibi" dedi.

Akseki'de kısa süren ancak yoğun geçen kuzugöbeği sezonu, bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer olmayı sürdürüyor. Dünyada yaklaşık 40 çeşidi, Türkiye'de ise 10 ila 15 türü bulunan bu mantarın zehirli türleri de bulunduğundan, toplama ve tüketim aşamasında dikkatli olmak gerekiyor.