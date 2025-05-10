Bu mahallede cenazede yemek ikramı kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Çalı Mahallesi Muhtarı Kağan Doğan’ın öncülüğünde başlatılan istişare toplantılarının ilki, mahallede görev yapan din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda cenazelerde verilen pide, cantık ve yemek ikramı konusu ele alındı. Katılımcılar, cenaze sahiplerinin acılı günlerinde ikram telaşına düşmesinin doğru olmadığı konusunda hemfikir olurken, bu tür uygulamaların hem ekonomik yük oluşturduğuna hem de yas sürecini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

İstişareler sonucunda, Çalı Mahallesi’nde cenazelerde yemek ikramı uygulamasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Muhtar Kağan Doğan, toplumun değerlerini gözeten, israfa neden olmayan ve acılı ailelerin yükünü hafifleten bu kararın mahalle halkı tarafından da benimseneceğine inandığını belirtti.

Katılımcı yönetimle yeni adımlar geliyor