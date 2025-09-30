Bu tarih öne çıkıyor... 2025 YKS ek tercih sonuçlarının tarihi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

YKS ilk tercihlerden umduğunu bulamayan yaklaşık 50 bin aday ikinci şanstan yararlanarak YKS ek tercih başvurularında bulundu. Bugün işlemlerin son günü olması vesilesiyle sonuç tarihi aramaları hızlandı. Süreç hakkında bilgi almak için peş peşe gelen soru ise "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi hakkında adaylar için bir duyuru yayımlamadı. 2024 yılında başvurular 11 Eylül'de son bulmuş sonuçlar 19 Eylül'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2025 YKS ek tercih sonuçlarının 8 Ekim'de ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.