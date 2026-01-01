Bu tarihe dikkat! KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2025/2 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Memur adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için gün sayıyor. Tercihlerin sona erdiği günden bu yana resmi açıklama beklenirken adaylar ÖSYM’nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.