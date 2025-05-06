Bu tezgah 76 yıldır hiç durmadı! 'Elimin tuttuğu, gözümün gördüğü yere kadar devam edeceğim'

Bu atölye Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üç kuşaktır faaliyet gösteriyor... Maragoz ustası Hüdaverdi Şentürk, 1949'da kurulan marangoz atölyesini 1972 yılında askerlik dönüşü babasından devraldı.

İHA'nın haberine göre; o gün bugündür tezgahı bırakmayan Hüdaverdi Şentürk mesleği oğullarına da öğretti.

Marangozluğun kendisi için bir iş değil, bir yaşam disiplini olduğunu belirten Şentürk Aydın'ın Efeler ilçesinden her sabah otobüse binip Koçarlı'daki atölyesine giderek işinin başına geçiyor.

Marangozlukla iç içe büyüdüğünü ifade eden Şentürk, "Ben doğdum doğalı bu marangozluk mesleğinin içerisindeyim, bu meslekten başka hiçbir iş ile uğraşmadım. 1971-72 yıllarında askerden geldikten sonra babamdan devraldım. Benden de bu meslek çocuklarıma kaldı ve onlar da bu işi Muğla'nın Datça ilçesinde mobilya üzerine sürdürüyor" dedi.

'Gözümün gördüğü yere kadar yapacağım'

Atölyede hâlâ aktif olarak çalışan Şentürk, "Çalışırken kendimi çok mutlu, huzurlu, güçlü ve dinç hissediyorum. Çalışmadığımda kendimi boşluğa düşmüş ikinci sınıf bir vatandaş gibi görüyorum" dedi.

"Baskı altında çalışıyorsanız, yaptığınız işi sevmiyorsanız bu iş size zor gelir ama ben işimi yaparken zevk alarak yapıyorum" diye devam eden Şentürk, "Elimin tuttuğu, gözümün gördüğü yere kadar da mesleğimi sürdüreceğim. Kahvehanelerde boş zaman öldüreceğime, kendi iş yerimde mesleğimle uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.