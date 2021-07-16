Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü’nde geçen hafta bine yakın flamingo yavrusu ölü bulundu. Uzmanlar, yavruların susuzluk nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendirmesini yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Canlıların yaşam hakkına dikkat çeken Yavaş’ın açıklaması şöyle:

“Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait. Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız.”