Bu ürünleri kullanan anne babalar dikkat! Ciddi sağlık tehlikesi var
Ticaret Bakanlığı, kullanımı sağlık açısından tehlike olan ürünler listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık son olarak, yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle bir markanın askılı bebek taşıyıcı ürününü güvensiz ürün bildirim sistemine ekledi. Ürün hakkında piyasadan toplatılma kararı alındı.
Anne babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden bir ürünü daha güvensiz ilan etti.
Sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüren Bakanlık, son olarak, bir markanın “kanguru” olarak bilinen askılı bebek taşıyıcısını güvensiz ürün bildirim sistemine alındı.
Yaralanmalara neden olabilir
Duux marka kanguru, bağlama sistemlerindeki güvensizlik nedeniyle listeye dahil edildi. Yaralanmalara neden olabileceği belirtilen ürünün, piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.
Listeye çocuk body'si de eklendi
Ticaret Bakanlığı, 15 Mayıs'ta yaptığı bildirimde de, "Luggi Baby" marka dondurma desenli atlet body'i listeye eklemişti.
Ürünün boğulma ve yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Oyuncak arabada kimyasal alarmı!
9 Mayıs tarihinde de Serra Plastik marka, kırmızı oyuncak yarış arabası listeye eklendi.
Sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit edildiği için ürünün piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.