Bu yıl 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatil mi, okul var mı?

Dünya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na hazırlanıyor. Ülkemizde de milyonlar alanlarda buluşacak. Vatandaşlar bu anlamlı günün tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte "1 Mayıs tatil mi" sorusunun yanıtı...

1 Mayıs tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu özel günde kamu kurum ve kuruluşları, okullar tatil oluyor.

1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs 2026 Cuma gününe denk geliyor, bu yüzden hafta sonuyla birleşerek öğrenciler için 3 günlük tatil oluşuyor.