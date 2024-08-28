“Bu yıl 230 milyonun üstünde yolcu taşımayı planlıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Ura­loğlu ile Kültür ve Tu­rizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy, Trabzon Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni hiz­met binalarının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma ya­pan Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 mil­yon yolcuya ev sahipliği yaptı­ğını söyledi. Uraloğlu, “2024 yı­lının ilk 8 ayında iç ve dış hat­larda 17 bin 208 uçuş trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcuyu ağır­lamış olduk.” dedi.

“Trabzon’dan 11 ülkeye uçuluyor”

Bakan Uraloğlu, Trabzon Ha­valimanı’ndan Katar, Azerbay­can, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ül­kede 20 noktaya 19 farklı ha­va yolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlandığına dikkati çe­kerek, “Trabzon ve Suudi Ara­bistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyun­ca gerçekleştirdiğimiz uçuşlar­la hem Cidde’ye hem de Riyad’a Trabzon’dan direkt seyahat et­me imkanı sağladık. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon’a 1 milyon 319 bin 299 turist ziyarette bu­lundu.” diye konuştu.

“Yeni havalimanı için çalışmalar başladı”

Trabzon geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretlerin de arttığını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni havalimanı projemiz ha­yata geçene kadar özellikle yurt dışı uçuşlarındaki artış ve Trab­zon’umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle ye­ni bir dış hatlar yolcu terminali ve CIP hizmet binasının aciliyeti vardı. Bugün 3 bin 77 metrekare büyüklüğündeki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metreka­re büyüklüğündeki CIP binala­rımızın açılışlarını gerçekleş­tiriyoruz.

Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanım­larıyla yolcularımızın bekleme süresini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmet inşallah sunmuş olacağız.” İç ve dış hat­larda 2002’de seyahat eden yolcu sayısı 34,5 milyonken bu sayının 2023 yılında 214 milyonun üstü­ne çıktığına dikkati çeken Ura­loğlu, “Bu yıl temmuz sonu itiba­riyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bi­nin üzerine çıktı. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasladığımız­da 118 milyon olduğunu ve arttı­ğını görüyoruz. 2024 yılı istatis­tiklerini incelediğimizde de 230 milyonun üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak.” hede­fiyle hareket ettiklerine dikka­ti çekerek, “Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülke­lerinden birine dönüştürdük. İç hatlardaki havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Ha­valimanı ile 58’e yükselttik. Yani 32 yeni havalimanı daha yaptık. 50 ülkede 60 noktaya uçabilir­ken bugün 131 ülkede 346 nokta­ya ulaştık.”

Ersoy: Hava yolu taşımacılığında önemli mesafe kat ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hava yolu taşımacılığının turizm alanındaki önemini sürekli vurguladıklarını, bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar alıp adımlar attıklarını, Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttüklerini anlattı.

Hava yolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanı’nın bugün geldiği konuma bakmanın yeterli olduğunun altını çizen Ersoy, “Antalya, Çukurova ve Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda hava yolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe katettiğimizi açıkça görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır” şeklinde konuştu.