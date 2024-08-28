“Bu yıl 230 milyonun üstünde yolcu taşımayı planlıyoruz”
Trabzon Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu yıl temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını söyledi. Uraloğlu, “2024 yılının ilk 8 ayında iç ve dış hatlarda 17 bin 208 uçuş trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcuyu ağırlamış olduk.” dedi.
“Trabzon’dan 11 ülkeye uçuluyor”
Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’ndan Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 noktaya 19 farklı hava yolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlandığına dikkati çekerek, “Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları da başlattık. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla hem Cidde’ye hem de Riyad’a Trabzon’dan direkt seyahat etme imkanı sağladık. Bu uçuşlarla 2023 yılında Trabzon’a 1 milyon 319 bin 299 turist ziyarette bulundu.” diye konuştu.
“Yeni havalimanı için çalışmalar başladı”
Trabzon geliştikçe turizm ve ticaret amaçlı bu ziyaretlerin de arttığını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar özellikle yurt dışı uçuşlarındaki artış ve Trabzon’umuzun yükseliş gösteren ticaret faaliyetleri nedeniyle yeni bir dış hatlar yolcu terminali ve CIP hizmet binasının aciliyeti vardı. Bugün 3 bin 77 metrekare büyüklüğündeki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekare büyüklüğündeki CIP binalarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz.
Yeni yapılarımızın modern mimarileri ve donanımlarıyla yolcularımızın bekleme süresini keyifli hale getirecek daha kaliteli hizmet inşallah sunmuş olacağız.” İç ve dış hatlarda 2002’de seyahat eden yolcu sayısı 34,5 milyonken bu sayının 2023 yılında 214 milyonun üstüne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, “Bu yıl temmuz sonu itibariyle hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 binin üzerine çıktı. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasladığımızda 118 milyon olduğunu ve arttığını görüyoruz. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde de 230 milyonun üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.
Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak.” hedefiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, “Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. İç hatlardaki havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Havalimanı ile 58’e yükselttik. Yani 32 yeni havalimanı daha yaptık. 50 ülkede 60 noktaya uçabilirken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.”
Ersoy: Hava yolu taşımacılığında önemli mesafe kat ettik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hava yolu taşımacılığının turizm alanındaki önemini sürekli vurguladıklarını, bu alanda hizmet kalitesinin, çeşitliliğinin artması için ciddi kararlar alıp adımlar attıklarını, Türk Hava Yolları ile çok kapsamlı iş birlikleri yürüttüklerini anlattı.
Hava yolu taşımacılığının önemini anlamak için İstanbul Havalimanı’nın bugün geldiği konuma bakmanın yeterli olduğunun altını çizen Ersoy, “Antalya, Çukurova ve Trabzon Havalimanı gibi son 22 yılda ülkemizde tamamlanan ve halen yürütülen inşa, yenileme ve tadilat çalışmalarına baktığımızda hava yolu taşımacılığında ne denli büyük bir mesafe katettiğimizi açıkça görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır” şeklinde konuştu.