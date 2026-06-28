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Bekçi alımları için bekleyiş sürüyor. On binler konu ile ilgili bilgiye ulaşmaya çalışırken sık sık "Bu yıl bekçi alımı olacak mı, başvuru ne zaman yapılacak" sorusunu yöneltiyor.

Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı?

28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir alım yapılmayacağı konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.