Bu yıl bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alımı için adaylar uzun zamandır bekliyor. 2024 ve 2025 yılında ilan açılmazken bu yıl beklentiler bir hayli yüksek... Sıkça gelen soru "Bu yıl bekçi alımı olacak mı" oluyor.

Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı?

İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.