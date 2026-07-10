Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? 2026 bekçi alımı ne zaman?

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On binlerce vatandaş bekçi alımı için duyuru bekliyor. 2024 ve 2025'te alım yapılmadı. 2026 yılı için beklenti oluşurken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı" diye soruyor.

2026'da bekçi alımı yapılacak mı?

10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla İçişleri Bakanlığından 2026 yılı için bekçi alımı yapılacağına dair bir duyuru gelmedi. Kulislerde bu yıl da bir alım yapılmayacağı konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek.

Bekçi alımı şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,

Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,

Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,

Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.