“Bu yıl güçlü bir yatırım ajandamız var”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ekonomi yönetiminin yatırımcılarla temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her yıl bu kapsamda çok farklı programları olduğunu anlatan Dağlıoğlu, bu sene yatırımcılarla da birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programının son gününde de yatırımcılarla yemek programı olduğunu belirten Dağlıoğlu, “Bu yıl çok güçlü bir yatırım ajandası var. Bu yıl ajandamız çok güçlü olduğu biz de için Times Meydanı’ndaki dijital panolarda 3 gün boyunca, ‘Invest in Türkiye’ mesajını ‘Türkiye: Dayanıklı Ortağınız’ vurgusuyla duyurduk. Aynı zamanda da dijital mecralarda çalışmalarımız yürüyor” ifadelerini kullandı.

"13,5 milyar dolar yatırım çektik"

Dağlıoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yapılan reformlarla Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişinin arttığına dikkati çekti. Uluslararası doğrudan yatırımcıların ilgisinin uzun dönemde nispeten daha stabil olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, “Geçtiğimiz 2 yılda 13,5 milyar dolar yatırım çekmiş olduk. Büyük bir dalgalanmanın olmadığını görüyoruz. Bizim arzumuz bunu 20 milyar dolarlar seviyesine taşımak.” diye konuştu. Dağlıoğlu, küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye’nin aldığı payın yaklaşık yüzde 1 olduğunu belirterek, bunu yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.