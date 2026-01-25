Bu yıl kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilik beklentisi 2026’da da devam ediyor. Emeklilik şartlarında değişiklik isteyen binlerce kişi süreci yakından izliyor. Sosyal güvenlik alanında yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu. Talepler her gün dile getirilirken "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emekliliğin çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir tarih vermek şu an için mümkün olmasa da, konunun uzmanları bu konuda bir ihtimalin olduğunu belirtiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.