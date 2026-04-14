Bu yıl MEB AGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte o tarih...
Nisan ayının ortasına gelinmesiyle birlikte eğitim gündeminde hareketlilik artıyor. Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 2026 MEB - AGS sürecinda başvuru tarihleri merak konusu durumunda... Özellikle sınava katılmak isteyen binlerce aday, başvuru ekranının açılacağı günü kaçırmamak için "MEB AGS başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik sisteminde yapılan yeni düzenleme sonrası hayata geçirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS), artık her yıl düzenli olarak uygulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav ile ilgili çalışmalar sürerken gözler bir yandan da başvuru sürecinde... Peki, MEB AGS başvuruları ne zaman başlıyor?
2026 MEB - AGS başvuruları ne zaman başlıyor?
Başvurular 8 Mayıs 2026 ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.
Sınav sonuçlarının ise 12.08.2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.