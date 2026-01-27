Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
2026 yılına ait dini gün ve bayramlar merak konusu oldu. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nın tarihleri, planlama yapmak isteyenler için önem taşıyor. Günler ilerledikçe "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusu da artıyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda bayram günleri netlik kazandı. Vatandaşlar, izin ve seyahat planlarını bu tarihlere göre şekillendirmek isterken Sıkça "Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusu geliyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü