Bu yıl rekor kırıldı: Günde 10 doktor Türkiye'den gitmek istiyor

TTB'nin X'deki paylaşımına göre geçen ağustos ayında birliğe 314 'iyi hal belgesi' başvuru geldi.

Böylece bir ayda ilk defa 300 başvuru geçilmiş oldu. Bu, günde 10 doktorun ülkeden gitmek istediğini ortaya koydu.

Açıklamaya göre bu yılki başvuru sayısı 1.964'e ulaşarak rekor kırdı. Geçen yıl toplam başvuru sayısı 1.684 olarak kayda geçmişti. 2012'de ise bu oran yalnızca 27'ydi.