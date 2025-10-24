Bu yıl saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması geri geliyor mu?

Dünyanın bazı bölgelerinde kış saati uygulamasına geçiş hazırlıkları sürerken, Türkiye'de de gözler yetkili kurumlardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Konu her gün araştırılırken özellikle öğrenci ve veliler "Bu yıl saatler geri alınacak mı" diye soruyor.

Bu yıl saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.