Bu yıl saatler geri alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak? Kış saati uygulaması olacak mı?

Türkiye 2026'den bu yana yıl boyunca yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Ekim ayına çok az bir süre kala kış saati uygulaması gündem olmuş durumda... Bu yıl nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "Bu yıl saatler geri alınacak mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Saatler geri alınacak mı?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından kış saati uygulaması ile ilgili bir duyuru gelmedi. Yaz saati uygulamasının bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple saatler geri alınmayacak.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.