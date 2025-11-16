Bu yıl üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?

Müslümanların önemli ibadet dönemlerinden biri olan üç aylar için tarihler araştırılmaya başlandı. Regaib, Miraç ve Berat kandillerini kapsayan bu mübarek zaman dilimi her yıl özel bir sabırsızlıkla bekleniyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.

Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.