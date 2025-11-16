Bu yıl üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
Yılın son günlerine yaklaşılırken üç aylar ve Regaib Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi, her yıl olduğu gibi bu manevi döneme büyük hazırlık yapıyor. Vatandaşların merak ettiği soruların başında başlangıç tarihleri geliyor. İşte "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusunu yanıtı...
Müslümanların önemli ibadet dönemlerinden biri olan üç aylar için tarihler araştırılmaya başlandı. Regaib, Miraç ve Berat kandillerini kapsayan bu mübarek zaman dilimi her yıl özel bir sabırsızlıkla bekleniyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak.
Regaib Kandili ne zaman idrak edilecek?
Mübarek 3 ayların başlangıcını temsil eden Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.