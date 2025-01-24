Bu yöntem pes dedirtti! Muzun içinden uyuşturucu çıktı
Sivas'ta şüpheli olarak takip edilen bir şahsın poşetindeki muzdan uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta bir uyuşturucu kaçakçısının, uyuşturucuları saklamak için kullandığı yöntem duyanları hayrete düşürdü. Şahıs, poşetinde bulunan muzların içine uyuşturucu madde sakladı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri şüpheli olarak takip edilen şahsı kontrol altına alarak üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Yapılan aramada elindeki poşette bulunan muzların içerisine saklanmış 117,07 gram metamfetamin ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.