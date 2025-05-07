Bu zaman dilimine dikkat! Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik adayları Milli Eğitim Bakanlığının duyurusunu bekliyor. Binlerce kişi sonuçlara ulaşmak isterken saati öğrenmek istiyor. Yoğun şekilde "Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. İşte MEB'in geçmesi beklenen muhtemel saat...

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçlarla birlikte adayların nerede ve ne zaman sözlü sınava girecekleri de belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ve mülakat yerlerinin saati hakkında bir açıklama yapmadı. Fakat 2024'te mülakat yerleri saat 17.16'da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesinden erişime açılmıştı.

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Öte yandan atama tarihleri henüz paylaşılmış değil .