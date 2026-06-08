Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Buca ilçesi Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Görkem Duman hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet ve Zimmet" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama tedbiri uygulanan Duman'ın, Anayasa'nın ilgili maddeleri uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.