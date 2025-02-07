Budo seferlerine hava engeli
Marmara Bölgesi'ndeki yaşanan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksaklıklara neden olmaya devam ediyor. Bugün de bazı Bursa Deniz Otobüsleri (Budo) seferleri aynı sebepten iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nin hava durumuna yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları sonrasında bazı seferlerini iptal etme kararı alan Budo, gün içinde yapılamayacak seferlerini açıkladı.
İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)