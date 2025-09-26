BUDO’da seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapmayı planladığı 6 sefer, Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle iptal edildi.
Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapması planlanan 6 seferin iptal edildiği duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
İptal edilen seferler şunlar oldu:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)