BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00 ila 12.55 saatlerindeki 8 seferi de yapılamamıştı.