BUDO’dan yolculara uyarı: 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bursa–İstanbul ve Armutlu hatlarındaki 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
