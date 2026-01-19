BUDO’dan yolculara uyarı: 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bursa–İstanbul ve Armutlu hatlarındaki 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).