BUDO'nun 10 Ocak Cuma günü yapacağı 8 sefer iptal: BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.